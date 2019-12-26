Москва, , 13:26 — REGNUM Законопроект, освобождающий малоимущих граждан от НДФЛ, готовится в Госдуме и может быть внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в начале 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 декабря сообщил один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Мы готовим законопроект. Так как требуется заключение правительства (учитывая, что нормы влияют на расходные обязательства, необходимо определить источник финансирования), итоговый текст будет направлен в правительство для получения заключения, как того требует регламент, после этого текст будет внесен в Государственную думу. Я думаю, что в первые рабочие дни нового года он будет направлен в правительство, после чего он будет внесен в Госдуму», — сообщил Нилов.

Он напомнил, что принципиальная позиция фракции заключается в введении прогрессивной шкалы налогообложения, но внесенные ранее инициативы не поддерживались.

«Одна из мотивировок — боязнь, что уйдут в тень работники и работодатели, рынок заработных плат», — указал парламентарий.

Новым законопроектом депутаты предлагают пойти иным путем.

«Не трогая ставку 13%, мы предлагаем освободить от подоходного налога категорию граждан, кто получает низкие заработные платы, примерно до 20 тыс. рублей», — уточнил глава комитета Госдумы.