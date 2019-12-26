Москва, , 13:31 — REGNUM Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 с форсированным мотором появились в действующем Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Согласно опубликованному документу, новые Audi SQ7 и SQ8 для авторынка РФ будут снабжаться дизельным движком V8 упрощённой модификации CZAA с битурбонаддувом объёмом 4 л. При этом электрического нагнетателя у мотора не будет.

Стоит отметить, что точно таким же мотором оснащены кроссоверы Volkswagen Touareg. В отличие от европейской версии, мощность мотора Audi SQ7 и SQ8 будет меньше на 14 л. с. и составит 421 л. с. При этом крутящий момент не изменится, он по-прежнему будет составлять 900 Нм. В паре с дизельным мотором будет трудиться 8-диапазонная АКПП и система постоянного полного привода.

Европейские версии Audi SQ7 и SQ8 разгоняются до 100 км/ч за 4,8 с. Российские варианты автомобиля, вероятно, будут иметь подобные же скоростные характеристики.

Ранее стало известно, что немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline GmbH сделало свой обновленный вариант кроссовера Audi SQ7 TDI. Так, тюнеры увеличили производительность мотора модели с 435 до 510 л. с.

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