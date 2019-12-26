Москва, , 13:11 — REGNUM Посткризисная работа американского «бешеного финансового печатного станка» увенчалась «потерей» 1,5 трлн наличных долларов. По сути, эта сумма сопоставима с годовым российским ВВП, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов, комментируя слова министра финансов США.

«Но мировая экономика не оценила по достоинству монетарный гений «Бенни вертолётчика» и его последователей. Попытки мусорить деньгами обрушили доходности реальных активов, да и финансовых тоже, по отношению к риску.

В Европе и Японии появилась новая инвестиционная стратегия — наличные под матрасом. Посткризисный «парад девальваций» сделал эту стратегию популярной среди населения развивающихся стран.

Можно только гадать, какая часть этих средств используется для отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, но можно быть абсолютно уверенным, что доходность США от этих эмиссионных операций с наличными не снилась накробаронам и торговцам оружием.

Очередной рекордный дефицит бюджета США не оставляет сомнений в том, что «пропажи» продолжатся, хотя и меньшими темпами, формируя необеспеченный навес наличных долларов над мировой экономикой.

Сегодня наблюдается развитие, возможно, самого разрушительного финансового цунами, не имея никакой альтернативы. Положительным является только то, что наблюдаем мы за этим в очень замедленном режиме, поэтому ближайшие пару лет ничего непоправимого произойти не успеет.

Но та легкость, с которой министр финансов США позволяет себе судить о международной резервной валюте, как о своем собственном кармане, разочаровывает.

Так и хочется процитировать другого министра финансов США Джона Конналли, который еще в 1971 году заявил, что «доллар — это наша валюта и ваша проблема». И ничего с тех пор не поменялось», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что $1,5 трлн наличными, которых не могут найти центробанки мира, не пропали бесследно, а лежат в банковских ячейках по всему миру.

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