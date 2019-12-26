Красноярск, , 13:08 — REGNUM С прибылью закончил 2019 год красноярский электровагоноремонтный завод (ЭВРЗ), ситуацию на котором 25 декабря представители региональных ведомств обсуждали на закрытом для СМИ совещании. Об этом сообщает красноярский региональный портал Newslab.ru.

По данным журналистов, справляться с финансовыми проблемами старейшему промышленному предприятию города, да и всей Сибири, помогла активная работа по поиску заказов.

Отмечается, что крайне малые объемы заказов от РЖД руководство ЭВРЗ смогло компенсировать работой сразу по нескольким направлениям. В их числе — контракты с министерством обороны РФ, ремонт электродвигателей и колесных пар тепловозов для Улан-Баторской железной дороги, ремонт составов для метрополитена Екатеринбурга, заказы от ведомств и предприятий Красноярского края.

Руководство предприятия утверждает, что предприятию удалось уже сформировать портфель заказов на первую половину 2020 года. И, в целом, есть надежда на увеличение в наступающем году объемов оказываемым ЭВРЗ услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря судьбу старейшего промышленного предприятия города — красноярского электровагоноремонтного завода (ЭВРЗ), решали на закрытом для СМИ совещании.

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