Москва, , 12:53 — REGNUM Японская компания Mitsubishi получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на новый кроссовер ASX. Информация об этом появилась в открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Самая дешёвая версия ASX имеет 117-сильный мотор рабочим объёмом 1,6 л, который сочетается с 6-скоростной механической трансмиссией. В линейке агрегатов также будет 150-сильный мотор объёмом 2 л, работающий с вариатором.

В соответствии с типом комплектации рестайлинговый Mitsubishi ASX снабжён климат-контролем, системой мультимедиа, креслами с электрическим подогревом, камерой заднего обзора и светодиодными фарами.

В экстерьере тоже есть изменения. На модель установили обновленный передний бампер, радиаторную решетку и иной капот.

Модернизированный ASX получил новые оттенки кузова: Red Diamond, Sunshine Orange и Oak Brown.

Напомним, компания Mitsubishi намерена представить в Токио на выставке, которая пройдет с 10 по 12 января 2020 года, новые модели Delica и Eclipse Cross с пневмоподвеской.

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