Невинномысск, Ставропольский край, , 12:52 — REGNUM Два новых резидента появятся на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Невинномысске на Ставрополье. Такой статус получили компании «Золотой берег» и «Велес», сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе краевого министерства экономического развития.

Инвестиционный проект компании «Золотой берег» предполагает создание физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью 50,5 млн рублей. Отмечается, что по итогам реализации этого проекта будут созданы новые рабочие места, привлечены дополнительные средства в экономику города и края, а местные жители получат еще одно место, где можно будет провести время с пользой для здоровья.

Компания «Велес» планирует реализовать инвестпроект стоимостью 5 млн рублей, который предполагает развитие инфраструктуры швейного предприятия. Деньги направят на покупку оборудования и обустройство производства. Этот проект даст около 100 рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, как ожидается, составят более 25 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ТОСЭР «Невинномысск» была создана правительством РФ в декабре 2017 года. В настоящее время здесь зарегистрировано девять резидентов, с включением новых участников их число вырастет до 11. За первый год компании должны инвестировать в свои проекты от 5 млн рублей и создать не менее 20 постоянных рабочих мест.