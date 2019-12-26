Москва, , 12:31 — REGNUM Санкции Соединённых Штатов негативно отражаются на экономике не только тех стран, в отношении которых они вводятся, они представляют собой проблему для всего мира. Такое мнение высказал министр экономического развития России Максим Орешкин.

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«Я бы хотел привлечь ваше внимание к проблеме экстратерриториальных санкций со стороны США. Это серьёзная проблема для всего мира; так считаем не только мы, но и европейцы», — подчеркнул в интервью RT глава российского федерального ведомства.

Орешкин напомнил, что этот вопрос он недавно обсуждал с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром, который «публично заявил, что подобные действия со стороны Соединённых Штатов неприемлемы».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре вступили в силу американские санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Из-за этого 21 декабря компания Allseas объявила о приостановке работ по прокладке труб в Балтийском море в территориальных водах Дании. В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, министр энергетики России Александр Новак уверен, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. На сегодня осталось уложить чуть менее 160 км трубы.