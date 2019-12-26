Сеул, , 12:29 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Air Busan запустила новый прямой рейс до Вьетнама. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новый маршрут Пусан — Нячанг будет осуществляться 195 местным Airbus A321−200 два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям) с 26 декабря 2019 года по 2 февраля 2020 года.

«Вьетнамский Нячанг является одним из самых популярных туристических направлений среди граждан Южной Кореи. Мы надеемся, что данный маршрут позволит удовлетворить спрос на данное направление, а также увеличить прибыль», — отметили в компании.

Нячанг — прибрежный курортный город на юге Вьетнама, примечательный своими пляжами, местами для дайвинга и островами. Город также называют «Восточным Неаполем» из-за моря изумрудного цвета и пляжей.