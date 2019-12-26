Бишкек, , 12:18 — REGNUM Уголь, использующийся в Кыргызстане, не соответствует нормам на 100%. Об этом на пресс-конференции заявил начальник территориального управления госагентства охраны окружающей среды Аязбек Кыдыргычев, передает «Кабар».

Чиновник отметил, что во времена Советского Союза в Киргизскую ССР поставлялся высококалорийный и высококачественный казахстанский уголь из Караганды, но сейчас завозят более дешевый и менее качественный уголь из Шабыркуля.

Также, по его словам, в Киргизии используют местный уголь, который добывают на разрезе Кара-Кече в Нарынской области. Этот уголь тоже низкокалорийный и дает до 20% золы в отход.

«Сегодня идут рыночные отношения. Смотрят не на качество, а на цену. Надо проработать вопрос, чтобы завозился качественный уголь», — подытожил Кыдыргычев.

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