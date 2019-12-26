Кострома, 26 декабря 2019, 12:17 — REGNUM Сельхозпредприятие «Север+» Октябрьского района Костромской области может получить статус племенного репродуктора крупного рогатого скота черно-пестрой породы, — сообщает пресс-служба администрации региона.
Сейчас Минсельхоз России рассматривает вопрос о присвоении хозяйству данного статуса. «Север+» — ведущее хозяйство района, общее поголовье скота превышает 700 коров, около половины из них — дойное стадо. За последние пять лет в развитие производства вложено порядка 35 млн рублей, половина — средства регионального бюджета по программе социально-экономического развития северо-восточных районов Костромской области.
Черно-пестрая порода КРС — один из лидеров по надоям. Особи данной породы отличаются крепким здоровьем, хорошими внешними данными, высокими удоями и успешной адаптацией к содержанию в различных климатических зонах. В Костромской области на сегодняшний день работает несколько племенных хозяйств. Самое крупное — племзавод «Караваево», там разводят «костромскую» породу коров.