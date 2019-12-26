Санкт-Петербург, , 12:15 — REGNUM

США удалось существенно замедлить строительство «Северного потока-2», но работы уже почти закончены, и остановить их не удастся, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 26 декабря, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания министра энергетики России Александра Новака.

Ранее Новак в интервью РБК заявил, что швейцарская компания Allseas, приостановившая свое участие в проекте из-за угрозы американских санкций, может вернуться к работе. Сам же проект, отметил министр, будет завершен в любом случае.

« Компания Allseas будет ссылаться на форсмажор, обстоятельства непреодолимой силы. В СЩА изменили законодательство, а Швейцария поддерживает санкции. Контракты, как правило, допускают возможность разрыва по таким причинам.

Сейчас ведутся переговоры — вероятно, чтобы уточнить, есть ли у компании возможность продолжать работы на этом проекте в течение 30 дней. Именно поэтому судно покинуло место работ, но не ушло в порт. Если договоренность будет достигнута, за этот срок работы будут закончены.

У «Газпрома», в свою очередь, есть свой трубоукладчик, специально купленный на случай возникновения подобных обстоятельств. Но его нужно было ремонтировать, и сейчас он находится на Дальнем Востоке. Если будет необходимость, через два месяца он прибудет к месту работ, и весной компания закончит проект своими силами.

Немецкие власти выступают в поддержку этого проекта, они не откажутся от перспективы стать европейским газовым хабом и таким образом дополнительно усилить свой вес в ЕС. Американцам придется это учитывать и воздерживаться от определенных санкций, в противном случае возможны и дипломатические последствия.