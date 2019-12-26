Москва, , 12:24 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai ожидает в 2020 году уменьшение продаж легковых машин и легких коммерческих автомобилей в РФ на 3%. Об этом заявил управляющий директор Hyundai Motor СНГ Алексей Калицев, сообщает «Прайм».

По его словам, в компании ожидают, что в следующем году будет снижение продаж автомобилей марки на 40−50 тыс. единиц.

«Это очень неплохой результат, то есть, по сути, нулевой рост следующего года, при нашей доле где-то 10−10,5%, говорит о том, что мы планируем удержать объем наших продаж на уровне этого года. То есть, мы видим перед собой цель 180 тысяч автомобилей, может плюс-минус 2−3 тысячи автомобилей», — отметил Калицев.

Он добавил, что продажи компании в 2020 году будут зависеть от администрирования утильсбора для локализованных в РФ автопредприятий. Калицев также сказал, что рост утильсбора сильно подорвет весь импорт.

Напомним, в ноябре 2019 года российские автолюбители приобрели 10 тыс. моделей Hyundai ix35. Это больше, чем было продано за этот же период моделей Skoda Kamiq и Toyota RAV4. При этом за одиннадцать месяцев текущего года Hyundai ix35 купили 118 тыс. автолюбителей. Это авто второй год подряд остаётся самой продаваемой моделью бренда.

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