Москва, , 12:01 — REGNUM Пакет законопроектов о декриминализации преступления, связанного с нарушением срока репатриации валютной выручки, президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

Инициатива состоит из двух законопроектов — первый вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, а второй — в Кодекс об административных правонарушениях. Так, первый законопроект прописывает в Уголовном кодексе нормы, которые предполагают введение административной преюдиции. Другими словами, за нарушение требований валютного законодательства о зачислении или о возврате средств в крупном размере в первый раз нарушителю грозит административное наказание, а за повтор таких действий — уголовное.

Такие же нормы содержатся и во втором законопроекте с поправками в КоАП. Так, за первое правонарушение в части невозврата более 100 млн рублей валютной выручки законопроект устанавливает административную ответственность в виде штрафа, если действия не содержат уголовно наказуемого характера.

Кроме того, законопроект с поправками в УК и УПК также повышает сумму нерепатриированной выручки, за нарушения с которой предлагается вводить ответственность. Так, например, если речь идёт об уплате страховых взносов, то крупным размером предлагается считать сумму более 6 млн рублей, а особо крупным — более 30 млн рублей, в части уплаты налогов — 15 млн и 45 млн рублей соответственно

Такие нормы направлены на формирование условий для создания благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, отмечается в сопроводительных документах.