Тбилиси, , 12:04 — REGNUM Планы поставок природного газа в Грузию на 2020 год были утверждены министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава. Об этом 25 декабря сообщает грузинское Общественное телевидение.

Общее количество газа, которое необходимо закупить, согласно документу, составило 2,57 млрд кубометров. Из них 2,39 млрд (92,7%) планируется приобрести у Азербайджана, 169,9 млн (6,6%) — у России, и еще 17,9 млн (0,7%) — добыть на месторождениях Грузии.

Стоит отметить, что Грузия отказалась от закупок российского газа в 2007 году. В 2019 закупки возобновились. 20 декабря Турнава заявила журналистам, что по итогам 2019 года Грузия приобретет у России 160 млн кубометров, что составит около 5% от общего объема потребляемого голубого топлива в стране.