Киев, 26 декабря 2019, 12:03 — REGNUM Аукцион по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) позволил привлечь в бюджет Украины 5,3 млрд гривен (около $228 млн), сообщила пресс-служба министерства.
В пресс-службе сказано, что всего было исполнено 23 из 53 заявок на приобретение ОВГЗ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Кущ рассказал, что иностранные спекулянты получают огромную доходность благодаря украинской пирамиде ОВГЗ.
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