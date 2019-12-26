Краснодар, , 11:59 — REGNUM Пригородные поезда из Крыма в Краснодар и Анапу могут начать курсировать уже в июне 2020 года. Об этом сообщил министр транспорта региона Сергей Карпов.

Как цитирует чиновника ТАСС, к июню 2020 года планируется увеличить «необходимое количество подвижного состава железнодорожного транспорта под потребности нашего населения, в том числе для организации электричек с Краснодарским краем. Это Анапа, Краснодар».

На данный момент ведётся процесс заключения договора с оператором пригородных электричек Крыма, который займётся обновлением подвижного состава с февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря официально было открыто движение по железнодорожной части Крымского моста. Два поезда, Санкт-Петербург-Севастополь и Москва-Симферополь, уже прибыли на место 25 и 26 декабря соответственно.