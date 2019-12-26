Барнаул, , 11:49 — REGNUM Власти Алтайского края пояснили, зачем продают барнаульский завод по производству детского питания «Модест». Как сообщает ГТРК Алтай со ссылкой на начальника управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края Александра Большакова, данное предприятие, 100% акций которого находятся в собственности краевых властей, представляет собой отдельно стоящий цех на территории «Барнаульского молочного комбината».

»Он был создан в эпоху приватизации, чтобы снабжать продукцией молочные кухни. Но эти кухни уже давно не существуют. Сегодня «Модест» полностью коммерческое предприятие, только 10% выпускаемой продукции — это детское питание. Сегодня назрела модернизация завода, но предприятие ограничено земельным участком», — пояснил чиновник.

По словам Большакова, производству необходимо обзавестись своими коммуникациями, складом готовой продукции, а также ёмкостями для хранения молока. Достичь этого не удастся без существенных инвестиций. Переговоры с покупателями начнутся после того, как будут оценены активы завода «Модест».

Как уже сообщало, в 1992 году алтайское правительство учредило ГУП «Модест» (в 2008 году сменило статус на АО), ставшее преемником Барнаульского городского молочного комбината по выпуску детского питания. Название фирме дали от двух первых букв в трёх словах — «молоко детское стерилизованное». За почти 30 лет работы завод расширил линейку продукции до свыше 20 наименований, выпуская 2,7 тыс. тонн ежегодно. Среди них — адаптированные молочные смеси для грудничков, творожки для малышей от полугода, а также прочая молочная продукция для дошколят, школьников и взрослого населения Алтая.

Исходя из годовой финансовой отчётности, на конец года просроченной кредиторской задолженности АО не имело. Активы за 2018 год выросли на 8,6%, составив 105,733 млн рублей, собственный капитал вырос на 13,6%, до 92,773 млн рублей. Так как данное предприятие не является убыточным, более того, стабильно, вот уже пять лет приносит прибыль, решение властей продать его в частные руки вызвало недоумение у депутатов, а позднее — протест у населения.

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