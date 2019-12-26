Бишкек, , 11:46 — REGNUM Китайская компания «Металл-Кен» забрала за долги Каиндинский кабельный завод, расположенный в 70 км от столицы Киргизии. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки премьер-министра Мухаммедкалыем Абылгазиевым в Чуйскую область, передает «Акчабар».

На его базе китайские инвесторы планируют построить новое предприятие — завод по производству металлических изделий, который будет выпускать до 200 тысяч тонн арматурных и металлопрокатных изделий.

В этот проект будет вложено $50 млн (более 3 млрд рублей). Запуск нового китайского предприятия запланирован на август 2020 года.

Инвестор обещает трудоустроить 500 человек, из которых 200 будут жителями города Каинды и близлежащих сел.

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