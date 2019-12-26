Пекин, , 11:52 — REGNUM По итогам ноября 2019 года в Китае было произведено 119 000 грузовых автомобилей, что больше ноября 2018 года на 32,2%. Об этом сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей (СААМ).

Реализация грузовых автомобилей в ноябре составила 102 000 единиц, увеличившись за год на 13,8%. При этом в годовом исчислении производство грузовых машин в Поднебесной выросло на 14,6%, а их продажи увеличились на 6,9%.

Стоит отметить, что в ноябре в КНР было произведено и продано 430 000 (+20,3%) и 400 000 (+12,3%) единиц коммерческих автомобилей соответственно.

С января по ноябрь производство и продажи коммерческих автомобилей составили соответственно 3,863 млн единиц и 3,879 млн единиц. При этом производство выросло на 0,3% в годовом исчислении, а продажи сократились на 1,6%.

Напомним, по итогам ноября текущего года компактный кроссовер Skoda Kamiq на автомобильном рынке Китая стал бестселлером в сегменте SUV. За отчётный период китайским дилерам удалось реализовать 6800 единиц такого кроссовера.

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