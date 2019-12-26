Улан-Батор, , 11:43 — REGNUM «Страна достигла положительных результатов, стабилизируется рост экономики», — эксперт — экономист Намжилдоржийн Энхбаяр рассказал корреспонденту ИА REGNUM о главных событиях 2019 года в Монголии.

Изменение Конституции

В этом году Великий государственный хурал (парламент Монголии) утвердил изменения и дополнения в Конституцию. Законопроект о внесении дополнении в Основной Закон был разработан в 2018 году некоторыми членами парламента. В новой версии Конституции затронуты такие важные вопросы, как полномочие Президента и премьер-министра, создание правительства и система выборов.

Проект «Оюу толгой»

В этом году Парламент принял постановление об обеспечении интересов Монголии в «Оюу толгой» — мегапроекте в горнорудной отрасли.

Правительство в октябре 2009 года заключило с компанией Рио-Тинто договор об инвестициях, стороны договорились совместно эксплуатировать месторождение Оюу-Толгой.В 2015 году Правительство Монголии и компания Рио-Тинто провели переговоры о финансировании медного рудника проекта «Оюу-Толгой» в городе Дубай, который в результате стал называться Дубайским договором. Некоторые члены Парламента и политические силы резко критикуют соглашение, утверждая, что Дубайский договор нанес большой ущерб интересам страны.

Серый список

В этом году Монголия попала в «серый» список ФАТФ — группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Монголия в 2004 году стала членом этой организации, в 2013 году попала в серый список, а в июне 2014 года вышла из этого списка. Парламент счел виновными в случившемся Монголбанк и Комитет по финансовому регулированию, в результате чего президент Монголбанка и начальник комитета лишились своих постов.

Рост экономики

По данным Национального статистического комитета, за первые 11 месяцев этого года внешнеторговый оборот увеличился и достиг 12,6 млрд долларов США, что больше 787 млн долларов или 6,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Также экспорт за первые 11 месяцев достиг 7 млрд долларов, что больше на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По состоянию третьего квартала рост экономики достиг 6%."Считаю, что в результате реализации плана по обеспечению экономического роста совместно с МВФ и другими партнерами, наша страна достигла положительных результатов, стабилизируется рост экономики» — отметил Намжилдоржийн Энхбаяр.