Тюмень, , 11:43 — REGNUM В Тюменской области установлены 53 подставных директора фирм. «Зицпредседатели» появляются в организациях, которые уклоняются от уплаты налогов, совершают мошенничества, занимаются отмыванием денег, добытых преступным путём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Уголовная ответственность за фиктивное директорство наступает по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ («Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица»). Штраф за данное деяние составляет до 300 тыс. рублей, а исправительные работы могут быть назначены судом на срок до 2 лет

Фиктивные директоры фирм выявлены Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и в Тюменском районе. В суд направлено 31 уголовное дело для рассмотрения по существу.