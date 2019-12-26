Москва, , 11:50 — REGNUM Идея отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих обсуждалась в правительстве и администрации президента РФ. Один из вариантов реформы предполагает повышение налоговой ставки, пишут 26 декабря «Ведомости» со ссылкой на источники в кабинете министров.

Идея о налоговых послаблениях гражданам с небольшим доходом активно прорабатывается и, вероятно, будет реализована в скором времени в том или ином виде. По этому поводу проходили консультации в правительстве и совещания у главы президентской администрации Антона Вайно. Идея заключается в демонстрации борьбы за социальную справедливость, поясняют источники.

Предлагается, например, не просто отменить НДФЛ для лиц с доходами около 10 тыс. рублей, а ввести для всех вычет в полуторном размере прожиточного минимума. Ставку НДФЛ при этом могут увеличить на 16%, что частично компенсирует потери для бюджета.

Обсуждаются разные варианты реформы, отмечают собеседники издания.

Как сообщало ИА REGNUM, освободить граждан, получающих зарплату на уровне МРОТ, от уплаты подоходного налога ранее предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Нужно будет найти способ компенсации выпадающих доходов, добавила она.

Читайте также: Матвиенко предложила освободить от НДФЛ получающих МРОТ