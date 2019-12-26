Москва, , 11:34 — REGNUM Министерство труда и соцзащиты населения не поддерживает инициативу банков о ликвидации комиссии по трудовым спорам, так как это лишит работников возможности защиты их трудовых прав. Об этом сообщили 26 декабря в пресс-службе министерства.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) обратилась к главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову. В письме банкиры предложили изменить Трудовой кодекс, а именно — ликвидировать комиссию по трудовым спорам. Решения довольно просто изготовить работникам комиссии, а затем использовать их для сомнительных операций, отметили, как уточняет РБК, авторы письма.

«Минтруд России не поддерживает предложение о ликвидации комиссий по трудовым спорам», — сообщили в Минтруда ТАСС.

В министерстве напомнили, что работник в спорной ситуации может обратиться в комиссию по трудовым спорам или в суд. Ликвидация комиссии лишит граждан одного из способов защиты трудовых прав.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд российских банков инициировал усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.

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