Тында, Амурская область, , 11:41 — REGNUM В Приамурье молодые педагоги и работники бюджетных учреждений получили единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей.

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Глава города Тында Марина Михайлова вручила сертификаты на получение единовременной выплаты для молодых специалистов учителю изобразительного искусства Татьяне Кравченко, учителю физкультуры Екатерине Назаровой, социальному педагогу-психологу Ксении Синегубовой, учителю географии Наталье Астафьевой и артисту тындинского драматического театра Михаилу Михайлову. Согласно условиям получения единовременной выплаты, её получатели обязаны отработать в муниципальном учреждении 5 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области депутаты продлили закон о поддержке молодых специалистов, работающих в аграрном секторе экономики.