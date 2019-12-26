Пекин, , 11:34 — REGNUM По итогам ноября 2019 года продажи на автомобильном рынке КНР новых легковушек составили около 2,1 млн единиц, что меньше прошлогоднего результата на 5,4%. Об этом сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей (СААМ).

Отрицательная динамика продаж на китайском авторынке фиксируется семнадцатый месяц подряд. По мнению специалистов СААМ, это связано с уменьшением темпов экономического роста. Кроме того, на динамику влияют торговые войны Китая с США.

Всего с января по ноябрь текущего года продажи на китайском автомобильном рынке сократились до 19,2 млн машин (-10,5%). При этом он остаётся крупнейшим в мире.

Лидером на авторынке КНР в ноябре стал немецкий автопроизводитель Volkswagen. В прошлом месяце его дилеры в Китае реализовали 419 700 моделей, что на 5,1% больше результата прошлого года.

Напомним, в ноябре текущего года в РФ было реализовано 3 965 единиц новых китайских моделей. Это на 33,5% больше, чем в 2018 году. Лидером продаж в нашей стране среди китайских брендов в ноябре стал Haval (1476 ед.).

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