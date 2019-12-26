Сеул, , 11:24 — REGNUM 26 декабря в Южной Корее установлен новый рекорд по числу туристов, прибывших в страну. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сообщение президента Мун Чжэ Ина в социальной сети Facebook.

По его словам, в четверг в страну Утренней свежести прибыл 17 250 000-й иностранец. Отмечается, что «юбилейным» туристом стал гражданин Индонезии.

Так же в своём сообщение президент отметил, что в 2020 году Южная Корея планирует принять не менее 20 млн иностранных гостей. А также добавил, что число туристов из Китая увеличилось на 26% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что предыдущий рекорд в Южной Корее был зафиксирован в 2016 году, когда страну посетили 17,24 млн иностранных туристов.

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