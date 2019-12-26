Москва, , 11:21 — REGNUM Москва выступает за принятие новой пятилетней программы экономического развития стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) для углубления сотрудничества участников этого объединения, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Мы будем предлагать, мы уже предложили нашим партнерам принять новую экономическую стратегию на пять лет», — сказал он в интервью в интервью RT.

По его словам, Россия предложит обновить экономическую стратегию БРИКС на саммите в июле 2020 года в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе саммита БРИКС в Бразилии в ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что к саммиту БРИКС в Санкт-Петербурге будет подготовлена обширная программа мероприятий. Многие из них будут посвящены экономическому сотрудничеству.

Путин пригласил принять в них участие официальных представителей и деловые круги государств — участников БРИКС.

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