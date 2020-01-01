Москва, , 00:42 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 5 марта 2020 года начнёт разбирать иск АО «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля» к украинскому АО «Мотор сич» и АО «Борисфен». В споре речь идёт о защите исключительных прав на товарные знаки, сумма иска превышает 41 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 11 декабря 2019 года, его приняли к производству 18 декабря, но слушания по существу пройдут лишь в марте.

Истец требует взыскать с ответчиков солидарно компенсацию за нарушение «исключительных прав на товарные знаки» в размере 41,8 млн рублей, а также расходы на нотариальные услуги в размере 82 200 рублей.

По данным с сайта «Мотор сич», компания работает с 1907 года, на сегодня общество выпускает авиационные двигатели и газотурбинные установки. Соответчик — АО «Борисфен» создано в Москве в 2009 году для оптовой торговли машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Один из совладельцев московского АО — «Мотор Сич», второй — ООО «Лосиный остров» из Москвы.