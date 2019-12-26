Калуга, , 11:17 — REGNUM В Калужской области цены на коммунальные услуги для населения начнут расти с июля 2020 года в диапазоне от 3,6% до 5,6%, сообщает 26 декабря корреспондент ИА REGNUM ссылкой на региональное министерство конкурентной политики.

В Калужской области цены на коммунальные услуги для населения начнут расти с июля 2020 года в диапазоне от 3,6% до 5,6% Admoblkaluga.ru

Плата за электроснабжение поднимется на 5%, водоснабжение — на 4%, водоотведение — на 4%, тепловая энергия — на 3,5%, газ — на 3%. Тариф за обращение с твёрдыми коммунальными отходами с 1 января 2020 года будет снижен на 7,6%. Между тем, с 1 января 2020 года жители одно‑ и двухэтажных домов Калуги начнут платить за отопление по старым нормативам потребления тепла, действовавшим до 1 июля 2019 года. Соответствующие поправки в приказ, устанавливающий повышенные нормативы потребления тепла для жителей малоэтажек, внесены соответствующим министерством.

Напомним, проверить фактический рост коммунального платежа жители региона смогут самостоятельно с помощью калькулятора, размещенного на официальном сайте министерства конкурентной политики области.

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