Нур-Султан, , 11:06 — REGNUM Общий объем пенсионных накоплений в Казахстане составил 10,7 трлн тенге ($28,3 млрд), что на 14% больше, чем в начале 2019 года, сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда.

Сумма обязательных пенсионных накоплений составила 10,4 трлн тенге ($27,5 млрд), пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам — 241,8 млрд тенге ($638 млн), по добровольным пенсионным взносам — 1,9 млрд тенге ($5 млн). Средняя сумма обязательных накоплений на счетах вкладчиков составляет 1,1 млн тенге ($2,9 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря заместитель премьер-министра Казахстана Бердыбек Сапарбаев заявил, что часть пенсионных накоплений планируют предоставить жителям республики для покупки жилья.

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