Вашингтон, , 11:10 — REGNUM 2020 год может оказаться еще более бурным для международной торговли, чем 2019 год, заявил профессор Университета Фулбрайта во Вьетнаме Кристофер Бэлдинг в статье для издания Bloomberg.

«Несмотря на ослабление торгового противостояния, благодаря соглашению между США и КНР, 2020 год окажется еще более насыщенным для международной торговли, по сравнению с тем, через что нам уже пришлось пройти», — говорится в статье.

Если новейшая история нас чему-то научила, так это тому, что процесс подписания соглашения и дальнейшего его соблюдения может оказаться гораздо сложнее, чем переговоры, подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он уже заключил соглашение первой фазы с председателем КНР Си Цзиньпином, осталось только его подписать, добавив, что в настоящий момент стороны заняты переводом текста соглашения.

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