Москва, , 10:49 — REGNUM Укрепление рубля не всегда является поводом для оптимизма, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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По его словам, которые приводит RT, укрепление рубля можно считать позитивным, когда оно происходит по причине быстрого роста производства. В противном случае оно указывает на очень низкий спрос во внутренней экономике.

«Я бы не сказал, что так укрепляющийся рубль — это оптимизм, — сказал глава федерального ведомства. — Когда речь идёт о слабом спросе, это показывает, что мы добиваемся результатов, но внутри страны существуют более высокие требования».

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Орешкин добавил, что правительство уже ведёт работу над решениями, которые «помогут повысить спрос в следующем году».

Как сообщало ИА REGNUM, на Московской бирже 25 декабря доллар опустился ниже отметки в 62 рубля, а евро — ниже 68,5 рубля. С начала года укрепление рубля против доллара превысило 10,5%, а против евро — 17,2%

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что причиной укрепления рубля в 2018 году стал приток капитала со стороны иностранных инвесторов, несмотря на политику санкций, применяемую к России.

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