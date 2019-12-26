Чебоксары, , 10:42 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве «Чувашавтотранса» продолжается оценка имущества перевозчика. Названа рыночная цена части движимого имущества, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Произведён расчёт рыночной стоимости движимого имущества — речь, в частности, идёт о компьютерной и офисной технике, транспортных терминалах и товарно-материальных ценностях (масло моторное, антифриз и прочее). Согласно документу, рыночная стоимость составляет 3 573 144,76 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитражный суд республики признал ГУП «Чувашавтотранс» банкротом в сентябре 2018 года — за два месяца до вынесения решения предприятие заявило об уходе с рынка пассажирских перевозок. «Чувашавтотранс» был единственным государственным перевозчиком, обслуживая около 260 маршрутов — межмуниципальные, междугородние и межобластные.

Ранее чувашские власти заявили, что долги по заработной плате перед работниками предприятие будет погашена до конца 2019 года.

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