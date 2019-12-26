Минск, , 10:43 — REGNUM Автопредприятие «БелДжи» выпустило «юбилейный» 20-тысячный автомобиль Geely с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте китайской компании.

«Юбилейным» стала модель Geely Atlas с турбомотором 1,8T в комплектации Luxury. Этот кроссовер является самой популярной моделью среди всех автомобилей из Китая на российском рынке. Только за одиннадцать месяцев нынешнего года в РФ было реализовано 6518 единиц Geely, что в три раза больше прошлогоднего уровня продаж.

Также стоит отметить, что за отчётный период Geely Atlas занимает пятое место среди всех кроссоверов на авторынке России по динамике роста продаж.

Такой хороший спрос на Geely Atlas обусловлен появлением в стране в начале нынешнего года версии с турбированным мотором рабочим объёмом 1,8 л.

Напомним, с января по ноябрь 2019 года Geely реализовал 1,23 млн единиц автомобилей, увеличив свои мировые продажи на 91% в годовом исчислении.

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