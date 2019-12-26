Ростов-на-Дону, , 10:40 — REGNUM Почти 100 млн рублей будет направление в течение ближайших двух лет на обновление парка скорой помощи в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Практика обновления парка машин будет продолжена. На ближайшие два года в областном бюджете мы предусмотрели около 100 млн рублей на покупку еще 40 автомобилей скорой медпомощи», — сказал глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что медицинские учреждения Ростовской области в канун Нового года получили 24 кареты скорой помощи.

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