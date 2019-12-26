Москва, , 10:35 — REGNUM «Яндекс» арендует 20 тыс. кв. метров в башне «Око» делового центра «Москва-Сити», пишет 26 декабря газета «Ведомости».

Сделка между «Яндексом» и Capital Group, отмечает издание, станет крупнейшей на рынке офисов в 2019 году. Стоимость 1 кв. м в «Око» по оценке экспертов составляет 30−33 тыс. рублей в год. Следовательно, годовой платёж составит 600−660 млн рублей.

Указано, что компания арендует площади как в самом комплексе, так и в расположенном в нём коворкинге. Уже в 2020 году в башне смогут разместиться 2 тыс. сотрудников.