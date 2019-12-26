Петропавловск-Камчатский, , 10:32 — REGNUM Арбитражный суд Камчатского края в конце января 2020 года рассмотрит два иска к ООО «Камчатнедра». В обоих случаях Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству требует возмещения вреда в натуре через выпуск более 264 тыс. молоди кеты в Елизовском районе. Оба иска приняты к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иски поданы 31 октября 2019 года. В первом случае речь идёт об обязании «возместить в натуре вред, причинённый рыбным запасам ручья Каменистый, который относится к бассейну реки Авача Камчатского края, в связи с выполнением проведения поисково-оценочных работ на месторождении россыпного золота в водоохранной зоне ручья Каменистый Елизовского района Камчатского края».

Реализовать требование ответчик должен через выпуск «молоди в естественные водные объекты Камчатского края в количестве 264 900 штук молоди кеты средней массой до одного грамма». Этот иск рассмотрят 15 января 2020 года.

Во втором деле также речь идёт о возмещении вреда в натуральной форме, слушания назначены на 21 января, но подробности пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Камчатнедра» учреждено в сентябре 2004 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Геннадий Антонов, владельцы — Александр Бровко, Денис Григорьев и Борик Карапетян. Два последних выкупили доли Татьяны Макаренко в мае 2019 года, по обеим сделкам есть обременение в виде залога. ООО имеет долю в строительной компании «Камчатсельстрой».