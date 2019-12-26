Янян, , 10:35 — REGNUM Новая бюджетная южнокорейская авиакомпания Fly Gangwon запустила свой первый рейс по международному направлению. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новый рейс по маршруту Янян — Тайбэй (Тайвань) будет осуществляться семь раз в неделю с 26 декабря текущего года.

Известно, что стоимость билета в одну сторону составит 240 тыс. вон (~$207), а жители провинции Канвондо смогут получить скидки на покупку билетов в размере 10%.

Как сообщили представители компании, с января 2020 года Fly Gangwon планирует запустить авиарейсы в Гаосюн (Тайвань), Бангкок (Таиланд), Кларк (Филиппины), Макао, Нарита (Япония), а также в Китай и Гонконг.

В компании надеются, что запуск авиарейсов в страны Юго-Восточной Азии поспособствуют увеличению притока туристов и оживлению местной экономики.