Ростов-на-Дону, , 10:27 — REGNUM Медицинские учреждения Ростовской области в канун Нового года получили партию автомобилей скорой помощи. Ключи от 24 машин получили главы 19 муниципалитетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Ранее донские муниципалитеты получили 20 карет скорой помощи. Таким образом в 2019 году автопарк медучреждений обновлён на 44 машины.

«В 19 городов и районов области сегодня отправились 24 спецмашины для службы «скорой помощи». Это уже вторая партия новых реанимобилей, которые поступили в донские медучреждения с начала этого года», — написал глава региона Василий Голубев в Instagram.

Отмечается, что в период с 2018 года по 2019 год донские медучреждения получили свыше 190 новых машин.⠀

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