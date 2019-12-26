Москва, 26 декабря 2019, 10:23 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2», безусловно, будет достроен и введен в эксплуатацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова министра энергетики России Александра Новака.
Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» будет достроен несмотря на американские ограничительные меры, заявил в интервью РБК министр энергетики РФ Александр Новак.
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