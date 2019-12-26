Москва, , 10:23 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2», безусловно, будет достроен и введен в эксплуатацию, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова министра энергетики России Александра Новака.

«Эту позицию подтверждают власти и России и Германии. США попали в очень сложную ситуацию, введя санкции, в итоге им грозит такая потеря лица.

Потому что многие другие страны попросту решат, что король-то голый, без скипетра и булавы.

В современном мире геополитические поражения гораздо опаснее военных или экономических, потому что именно первые влекут следом вторые и третьи», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» будет достроен несмотря на американские ограничительные меры, заявил в интервью РБК министр энергетики РФ Александр Новак.

Читайте также: Новак: «Северный поток — 2» будет достроен независимо от санкций США