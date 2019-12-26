Краснодар, , 10:23 — REGNUM Государственную компанию, которая займётся завершением проблемных объектов, создал в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба краевой администрации.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко отметил, что компания — акционерное общество «Региональная строительная компания Краснодарского края» — станет генеральным подрядчиком по завершению ряда долгостроев с 2020 года.

Компания займётся достройкой тех объектов, на завершение которых не смогли найти инвесторов. 100% акций нового АО принадлежит государству. Как рассчитывают краевые власти, такая мера поможет закрыть проблему обманутых дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на Кубани в эксплуатацию введено 43 долгостроя. В 2020 году планируются достроить более сотни объектов.