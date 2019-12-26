Пекин, , 10:23 — REGNUM Капитализация китайской компании Alibaba Group превысила $500 млрд, сообщает 26 декабря газета Nikkei.

По данным аналитиков издания, рыночная стоимость компании по итогам 2019 года составила $570 млрд, это на 60% больше аналогичного показателя 2018 года. Alibaba Group вышла на первое место по капитализации в Азии, отметили эксперты.

В мировом же рейтинге китайская компания расположилась на седьмом месте, после Facebook, капитализация которого составила $588 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Alibaba Group подтвердила планы проведения вторичного листинга на Гонконгской фондовой бирже. Этот шаг позволит Alibaba заработать около 13,8 млрд долларов. Акции компании будут обращаться на основной площадке Гонконгской биржи.

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