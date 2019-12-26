Москва, , 10:22 — REGNUM Самыми популярными при покупке в лизинг легковыми автомобилями в октябре были модели бренда KIA. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По итогам месяца доля лизинговых сделок KIA составила 16% от общего объема лизинга.

В сегменте коммерческого транспорта (сегмент LCV) по объёму лизинговых сделок лидируют отечественные марки. Первое место здесь занимает компания ГАЗ, на долю которой в октябре пришлось 53%.

Среди грузовиков по числу таких сделок лидирует КамАЗ (24%). Что касается автобусов, то здесь в числе лидеров в лизинге оказался ПАЗ (43%).

Напомним, в октябре текущего года в РФ было заключено порядка 21 тыс. сделок лизинга по автотранспорту. Это на 7% больше, чем год назад (19,7 тыс. шт.). При этом более 56% сделок было заключено на легковые автомобили.

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