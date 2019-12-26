Иваново, , 10:11 — REGNUM Бюджет Иваново на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов принят депутатами Ивановской городской думы во втором чтении на заседании 25 декабря, сообщили в пресс-службе гордумы.

Доходы бюджета города Иванова в 2020 году составят более 7,6 млрд рублей, в 2021 году — около 6,5 млрд рублей, в 2022 году — около 6,4 млрд рублей. Расходы бюджета города в 2020 году составят около 7,9 млрд рублей, в 2021 году — более 6,8 млрд рублей, в 2022 году — около 6,8 млрд рублей. Для сравнения — бюджет Иваново на 2019 год был утверждён с доходами чуть менее 6,1 млрд рублей и расходами в 6,4 млрд рублей.

Дополнительные средства городского бюджета в 2020 году планируется направить на увеличение заработной платы поваров, установку камер видеонаблюдения на спортивной площадке в микрорайоне Московский, проведение мероприятий в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, текущий ремонт дорог (щебнем) в частном секторе и другие.