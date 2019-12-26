с. Сычёвка, , 10:00 — REGNUM Жителей села Сычёвка Смоленского района Алтайского края хотят оставить без стационара, который обслуживал 3000 местных жителей. Как сообщает ГТРК Алтай, данное медицинское учреждение пытались закрыть неоднократно, но каждый раз удавалось его отстоять.

И вот, в конце 2019 года, и без того значительно сокращённый коечный фонд местной больницы может исчезнуть вовсе.

«Оставшиеся пять коек стационара свободными бывают редко, говорят медсёстры. Чаще люди ждут очереди на госпитализацию. В январе эти койки хочет забрать Смоленская ЦРБ (это учреждение расположено в 50 км от села, прим. ИА REGNUM) со ссылкой на стандарты: в круглосуточном стационаре должен быть дежурный врач, а в Сычёвке его нет уже много лет. Но вспомнили об этом почему-то только сейчас», — отмечают алтайские журналисты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Алтайском крае со скандалом закрыли единственное родильное отделение в Новоалтайске, оно обслуживало 250 тысяч населения. В начале ноября 2019 года о невыносимых условиях работы заявил коллектив Топчихинской ЦРБ. Особенностью следующего обращения стало то, что его написал коллектив КГБУЗ «Противотуберкулёзный диспансер Рубцовск».

Накануне о том, что оптимизация в здравоохранении стала «ужасной» заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

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