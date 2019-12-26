Владивосток, , 10:02 — REGNUM Исполнение мероприятий по реализации проекта «Жильё и городская среда» в Приморье выполнен на 106%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Читайте также: В Приморье на решение проблем обманутых дольщиков направят 2,6 млрд рублей

Об этом на итоговом заседании краевой администрации заявил губернатор края Олег Кожемяко. Всего, по его словам, в регионе в 2019 году было ликвидировано 13 тыс. квадратных метров аварийного жилья, в это же время введено в эксплуатацию 485 тыс. кв. метров жилья в Большом Камне, Находке, Лесозаводске, Спасске-Дальнем и Кавалерово переселено 230 человек.

Также губернатор отметил и решение вопросов с долгостроями.

«За год введено пять домов — это почти 20 тыс. кв. метров жилья. Квартиры получили 500 семей. Эта работа будет продолжена в 2020—2021 годах, пока вопрос долгостроев в крае не закроем окончательно», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2,6 млрд рублей будут направлены в Приморье на решение вопросов с долгостроями.