Токио, , 10:12 — REGNUM Число южнокорейских туристов, останавливающихся в традиционных отелях рёкан и простых отелях Японии, сократилось на 66%. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Японскую национальную туристическую организацию.

Согласно опубликованным данным, в ноябре текущего года число туристов из Южной Кореи, бронирующих номера в отелях Японии, сократилось на 66,1%, до 303 тыс. человек.

Известно, что в августе данный показатель сократился на 49,2%, в сентябре — на 62,4%.

Отмечается, что отток туристов связан с ухудшением корейско-японских отношений и бойкотом японских товаров.

Известно, что снижение показателей было зафиксировано в 45 из 47 административных районах страны. В частности наибольший отток корейских посетителей был зафиксирован в префектурах Сага и Тоттори (более 90%), а также в префектурах Оита, Нагасаки, Тояма и Нагано (на 80%).

Рёкан — гостиница в традиционном японском стиле. Для иностранных туристов рёкан является одной из главных достопримечательностей Японии.