Москва, , 09:43 — REGNUM Рейтинг самых распространенных марок грузовых машин в России составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Как подсчитали специалисты агентства, всего в стране на начало второго полугодия 2019 года числилось 3 млн 768,7 тыс. грузовиков.

Большая их часть (60%) приходится на три российские автокомпании. Так, первое место в этом рейтинге принадлежит бренду КамАЗ. В России количество грузовиков этой марки составляет 918,7 тыс. экземпляров.

На втором месте продукция Горьковского автозавода, на чью долю приходится порядка 20% от всего парка грузовых автомобилей в нашей стране (732,2 тыс. ед.).

Третье место у грузовиков марки ЗИЛ, численность которых в России составляет 507,8 тыс. единиц.

Также в этот список вошли грузовые машины компаний: «МАЗ» (290,8 тыс. ед.), «Урал» (173,7 тыс. ед.), «САЗ» (166,8 тыс. ед.), Volvo (102,4 тыс. ед.), MAN (95,4 тыс. ед.), Scania (85 тыс. ед.) и Mercedes-Benz (75,6 тыс. ед.).

Напомним, в 2020 году компании «ГАЗ» и «КамАЗ» поставят в Москву автобусов на общую сумму свыше 12 млрд рублей.

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