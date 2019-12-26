Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Рейтинг пяти наиболее разбогатевших за уходящий год российских миллиардеров, которые в сумме добавили к своим состояниям $27 млрд, составил журнал Forbes.

Первым в списке идёт владелец 30% акций «Норникеля» Владимир Потанин, который за год прирастил своё состояние более, чем на треть, и оно составило $23,8 млрд, что есть годовой прирост на $7,8 млрд. Также он занимает второе место в рейтинге Forbes Real Time Russia.

Вторым стал Леонид Михельсон («Новатэк», «Сибур»), являющийся лидером рейтинга Forbes Real Time Russia, чье состояние составило $27 млрд и выросло за год на $5,9 млрд.

Третье место данного рейтинга занимает Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ), состояние которого оценивается в $23,8 млрд, что есть прирост за год на $5,3 млрд. Также он занимает третье место рейтинга Forbes Real Time Russia.

Четвертое место у Геннадия Тимченко («Новатэк», «Сибур», «Стройтранснефтегаз», «Стройтрансгаз», «Трансойл»), который прирастил за год $4,1 млрд к своему состоянию, составляющему $22,7 млрд, Он также занимает четвёртое место рейтинга Forbes Real Time Russia.

И пятым в данном списке стал Алексей Мордашов («Северсталь»), состояние которого оценивается в $20,2 млрд и приросло за год на $3,8 млрд. Он также занимает пятое место рейтинга Forbes Real Time Russia.

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