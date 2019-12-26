Москва, , 09:23 — REGNUM Компания «Хендэ Мотор СНГ» планирует, что продажи автомобилей южнокорейской марки в России по итогам 2019 года будут на 0,5% больше, чем год назад. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Общее количество авто, которые собирается реализовать компания в 2019 году, будет составлять 181 тыс. экземпляров.

Стоит отметить, что кроссоверы и внедорожники (сегмент SUV) Hyundai составляют более половины (58%) всех моделей компании, что позволяют южнокорейскому бренду занимать первые строчки по продажам в России. За 2019 год реализация моделей этого сегмента ожидаются на уровне 105 600 единиц.

Доля Hyundai на российском авторынке в 2019 году выросла до 10,3% (10% в 2018 году).

«2019 год ознаменовался запуском на российском рынке суббренда N, который занимается производством спортивных автомобилей. Первой моделью, ставшей доступной в России, стал мощный Hyundai i30 N», — говорится в сообщении компании.

Напомним, в ноябре 2019 года на заводах Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге количество выпущенных автомобилей упало на 17% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

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